Da Torino: "Giuntoli pensa a un pupillo di Sarri al Napoli per l'anno prossimo"

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Juventus progetta un futuro basato sulla linea verde, senza però sottovalutare che per il ritorno in Champions League servirà grande esperienza internazionale. In questo senso, secondo quanto riferito da La Stampa, il club bianconero starebbe valutando anche possibili innesti a basso costo ma dall'usato più che garantito, sondando il mercato dei potenziali parametri zero, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo.

Nel mirino Jorginho e Kroos. In particolare, Giuntoli starebbe studiando con molta attenzione due grandi nomi del centrocampo europeo. Il regista italo-brasiliano dell'Arsenal non è propriamente in scadenza di contratto: come da consuetudine in Premier League, i Gunners potrebbero infatti attivare l'opzione per il prolungamento annuale dell'accordo. La Juve, comunque, è vigile, tanto più che lo stesso direttore sportivo conosce benissimo Jorginho per i trascorsi comuni a Napoli, duellando proprio con i bianconeri.