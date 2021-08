Da Torino, La Stampa: "Mendes al lavoro per portare CR7 al Manchester City"

Lo scenario Cristiano Ronaldo si è improvvisamente riaperto per il Manchester City. Secondo quanto riportato da La Stampa, la rinuncia da parte del Tottenham e di Harry Kane a trasferirsi nei Citizens avrebbe convinto la dirigenza a pensare a CR7. Jorge Mendes è sbarcato a Torino in tutta fretta per fare il punto della situazione e adesso incontrerà la Juventus, ma c'è un problema da risolvere: i bianconeri chiedono 29 milioni di euro, mentre gli sceicchi lo vorrebbero gratis. L'obiettivo della Vecchia Signora potrebbe diventare così Gabriel Jesus che entrerebbe a far parte della rosa di Allegri.