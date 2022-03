Da Torino - Il PSG pensa ad Allegri per il prossimo anno, ma Juve è tranquilla

. Questo quanto scrive quest'oggi Tuttosport partendo dal presupposto che in estate, a Parigi, sarà attuata una rivoluzione

© foto di www.imagephotoagency.it

Il PSG monitora da vicino la situazione di Massimiliano Allegri alla Juventus. Questo quanto scrive quest'oggi Tuttosport partendo dal presupposto che in estate, a Parigi, sarà attuata una rivoluzione che coinvolgerà anche la panchina di Mauricio Pochettino. E proprio Allegri, subito dopo Zinedine Zidane, sarebbe uno dei preferiti della proprietà parigina per la sua capacità di creare gruppo e di far diventare squadra un'insieme di campioni.

Il contratto con la Juventus lo blinda a Torino

Già in passato, dopo l'esonero con i bianconeri, Allegri era stato accostato ed avvicinato dal PSG. Senza però trovarsi d'accordo. Con la Juventus il contratto è pesante e lungo, visto che parla di 9 milioni più premi per 4 anni (quindi fino al 2025). Lo stesso Allegri nel passato più o meno recente ha rifiutato in due occasioni il Real Madrid, motivo per cui secondo il quotidiano non avrà probabilmente problemi a respingere anche l'eventuale assalto del PSG