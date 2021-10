Da Torino - Juric prova recuperare Belotti e Verdi per Napoli: il punto sugli infortunati granata

Dopo la sosta il Napoli affronterà al 'Maradona' il Torino di Ivan Juric, che in vista della sfida con gli azzurri cercherà di recupeare gli infortunati. Il portale Toronews.net fa il quadro della situazione dell'infermeria granata: "Dennis Praet ha continuato il lavoro personalizzato in questi giorni ed era già sulla via del recupero prima del Derby della Mole, quindi esistono chances di vederlo già a Napoli, mentre Verdi dovrebbe aggregarsi al gruppo al più presto. Simile la situazione anche per Belotti e Zaza, che stanno continuando a svolgere un lavoro differenziato e sperano di recuperare almeno per la panchina in vista della sfida al Diego Maradona. Chi invece resta da monitorare è Marko Pjaca, che secondo le previsioni dovrebbe comunque smaltire il problema al polpaccio destro. Armando Izzo, invece, era panchina durante il Derby e dovrebbe essere pienamente recuperato nei prossimi giorni".