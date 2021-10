Da Torino - Juric vuole dimenticare gli applausi senza gloria con Napoli e Milan

La Stampa al suo interno dedica un focus ad Ivan Juric, allenatore del Torino. La storia - scrive il quotidiano - non si mostra mai come una ripetizione perfetta, ma qualcosa insegna. Così si evince che quando il tecnico croato si trova a misurarsi contro avversari di pari livello arriva, spesso, la vittoria o quantomeno non si materializza un ko. Domani sera sfiderà al Grande Torino la Sampdoria e settimana prossima lo Spezia in trasferta, due partite che serviranno a dimenticare gli applausi senza gloria delle partite contro Napoli e Milan. Al Verona il primo anno raccolse il 75% dei punti con le medio piccole, adesso deve ripetersi