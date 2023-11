Da Torino - Juventus, tutto su Fabian: può arrivare già in estate

Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola si è soffermato nuovamente sulle mosse di mercato della Juventus

Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola si è soffermato nuovamente sulle mosse di mercato della Juventus.. Tra i profili sul taccuino bianconero c’è anche quello di Fabian Ruiz, in vantaggio su Lazar Samardzic e Rodrigo De Paul. Lo spagnolo è valutato 25 milioni di euro dal Paris Saint-Germain, che potrebbe lasciar andare l’ex Napoli in prestito con obbligo di riscatto legato alla partecipazione della Juve alla prossima Champions.