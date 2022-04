Da Torino - Juventus, tutto su Pogba: Zaniolo è solo un'alternativa

Paul Pogba aspetta la Juve. È questa la grande novità degli ultimi giorni segnalata dall'edizione odierna di Tuttosport

Paul Pogba aspetta la Juve. È questa la grande novità degli ultimi giorni segnalata dall'edizione odierna di Tuttosport: il francese avrebbe infatti messo in stand-by l'interesse del Paris Saint-Germain per attendere l'offerta bianconera. A dispetto dei costi onerosi che comporterebbe il suo ingaggio, l'elemento decisivo per la buona riuscita dell'affare potrebbe essere il legame del centrocampista con Allegri, che ha più volte sottolineato l'esigenza di rafforzare il centrocampo con un elemento di personalità. Le alternative sono quelle ormai note: si va da Jorginho (si attende di capire quale futuro potrà avere il Chelsea) a Zaniolo, passando per Milinkovic-Savic e Renato Sanches.