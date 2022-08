Da Torino - Milik si avvicina alla Juve: oggi giornata decisiva con la scelta dei bianconeri

"Milik, l'ultimo esame. Oggi vertice Juve: Depay-Arnautovic sullo sfondo" scrive Tuttosport oggi in edicola

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

"Milik, l'ultimo esame. Oggi vertice Juve: Depay-Arnautovic sullo sfondo" scrive Tuttosport oggi in edicola. I bianconeri ballano sulle punte. Arek Milik in pole per l'ingaggio da parte dei bianconeri ma la scelta definitiva verrà presa oggi dopo un confronto tra i dirigenti e Max Allegri. L'ex Napoli pista concreta, resistono però le candidature di Depay del Barcellona e di Arnautovic del Bologna.