Da Torino - Milik vuole restare anche senza coppe: la Juve pronto a riscattarlo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimiliano Allegri l'ha ripetuto a più riprese: Arkadiusz Milik tornerà a disposizione dopo la sosta. Eppure, stando all'edizione odierna di Tuttosport, un colpo di scena non è da escludere a priori. Di recente il polacco, fermo ai box dal 29 gennaio scorso per una lesione alla coscia, ha svolto visite di controllo al JMedical che hanno confermato come tutto stia procedendo per il meglio.