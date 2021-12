Da Torino - Morata vuole lasciare subito la Juve: lo aspetta il Barcellona

Come scrive stamani La Stampa, il Barcellona ha già presto Ferran Torres dal City per 55 milioni, ma ora deve vendere e vuole inserire Depay nell’affare con la Juve per avere Morata (l’alternativa è Cavani). Xavi può giocarsi anche le carte Luuk De Jong e Ousmane Dembele: in particolare l'esterno francese che si sta svincolando. In Spagna danno addirittura per fatto un accordo con i bianconeri per giugno, ma gli intoppi sarebbero la richiesta di uno stipendio altissimo e la corte serrata del PSG.