Da Torino: "Pirlo nervoso tradisce stato emotivo particolare prima del Porto"

"Juventus, nervosismo e proteste: la tensione di Pirlo nella settimana chiave". Titola così Repubblica riferendosi al ko dei bianconeri contro il Napoli e le polemiche del dopo gara. "L'atteggiamento polemico del tecnico dopo Napoli tradisce uno stato emotivo particolare a due giorni dalla gara da non fallire, quella con il Porto in Champions League". Il nervosismo generale in casa bianconera è confermato dal fatto che sono già ben cinque le squalifiche per proteste. "Paratici è stato multato due volte (una per "atteggiamento minaccioso" negli spogliatoi e l'altra "per critiche irrispettose a bordo campo) e poi squalificato per insulti lanciati dalla tribuna, sanzione toccata anche a Nedved per "epiteti gravemente insultanti", sempre partiti delle gradinate dello Stadium