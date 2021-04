Da Torino preoccupati: "La Juventus rischia di perdere 80mln!"

La Stampa in edicola questa mattina dedica uno spazio alla Juventus con il titolo seguente: "Il rischio è di perdere 80 milioni di euro". La sfida al Napoli rischia di assumete i contorni dello psicodramma con una mancata qualificazione in Champions League mai lontanamente nemmeno immaginata in un progetto per Pirlo che vede mille difficoltà. Il rischio di dover dire no a 83 milioni di euro, questo l'incasso nel 2020/2021 dei bianconeri in Europa fa risuonare l'allarme rosso Pirlo è il primo a saperlo e ad essere sotto esame. L'assenza del presidente nel derby e le voci su Allegri non aiutano a stare tranquilli, il tutto mentre Paratici è in scadenza, Rabiot e Ramsey sono in bilico così come Morata ed anche Buffon e Chiellini potrebbero salutare.