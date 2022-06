Da Torino - Pressing Juve per Zaniolo: scelta formula per convincere la Roma

L'edizione oggi in edicola de La Stampa fa il punto sul mercato della Juventus e sull'obiettivo Nicolò Zaniolo

L'edizione oggi in edicola de La Stampa fa il punto sul mercato della Juventus e sull'obiettivo Nicolò Zaniolo. La Roma, come raccontato ieri su queste colonne, non ha ancora ufficializzato al giocatore una proposta di rinnovo e per questo l'addio in estate non è da escludere. La Juve pensa alle contropartite: oltre a Fabio Miretti e Giacomo Vrioni, il giornale spiega che sul tavolo ci sarebbero anche dei big come Weston McKennie, Nicolò Rovella e Moise Kean. Come formula la Juve penserebbe a una in stile 'Chiesa': prestito oneroso con riscatto obbligato per posporre un esborso pesante.