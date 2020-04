Da Torino protestano: "Juve al San Paolo? Non scherziamo, scherzo di pessimo gusto!"

In settimana alcune voci hanno raccontato della possibilità di disputare la Coppa Italia al San Paolo e, in generale, di far migrare le squadre del nord al centro-sud. La questione è stata analizzata anche da Tuttojuve.com, tramite la penna del vice-direttore Massimo Pavan: "Pensavamo di averle sentite tutte, ma questa ci sorprende. Il fatto che la serie A possa anche traslocare al sud ci può stare, anche se sarebbe un campionato ormai un pò fine a se stante se qualcuno giocherà in casa e qualcuno no. Detto questo, però sarebbe totalmente fuori da ogni canone giocare per la Juventus nello stadio del Napoli, questo sarebbe un fatto assolutamente fuori da ogni concezione.

Meglio sarebbe pensare a impianti come Palermo o Catania, se proprio si vuole giocare al sud, in città che sicuramente hanno un tifo più imparziale, sempre se si vuole giocare a porte aperte, perché per giocare a porte chiuse, allora avrebbe senso giocare allo Stadium, non altrove.

La possibilità di giocare al sud, rimane un'eventualità da non scartare, fondamentale, però scegliere con estrema attenzione le locations da abbinare a ciascuna squadra e quella di Napoli per la Juventus ci sembra uno scherzo di pessimo gusto".