Da Torino rabbia per frasi del pm inchiesta Prisma nel 2019: "Tifo Napoli e odio la Juve!"

Ciro Santoriello è il pubblico ministero che, insieme ad altri due colleghi, ha messo in piedi l’inchiesta Prisma, quella sui bilanci della Juventus

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ciro Santoriello è il pubblico ministero che, insieme ad altri due colleghi, ha messo in piedi l’inchiesta Prisma, quella sui bilanci della Juventus. Sono ora riemerse alcune sue dichiarazioni del 2019 quando ad un convegno disse: “Io non è che segua il calcio… no vabbè lo ammetto: sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus. Da tifoso per me è importante il Napoli, da pubblico ministero sono antijuventino. Cioè sono contro i ladrocini in campo. Plusvalenze? Non rendono il bilancio falso” alcune delle sue dichiarazioni che hanno scatenato la rabbia dei tifosi juventini e della stampa di Torino che le ha riportate.