Da Torino - Samardzic show contro la Juve: Giuntoli si è convinto e contatta il papà

La Juventus insiste per Lazar Samardzic. Come si legge su Tuttosport, il centrocampista dell'Udinese ha impressionato per la sua capacità fisica e per l'applicazione mentale con cui ha partecipato alla fase difensiva, che ha convinto la società ad avere un altro contatto con il papà che ne cura gli interessi. La Juventus sembra sempre più intenzionata a inserire Fabio Miretti nell'offerta da presentare all'Udinese come contropartita tecnica per abbassare la richiesta dei friulani, che desiderano 25 milioni di euro per cedere il calciatore.