Da Torino sognano: "Solo il Napoli meglio della Juve e la Champions è possibile!"

In attesa di capire se riavrà o meno i 15 punti di penalizzazione, la Juventus pensa solo al campo e in particolare al traguardo Champions

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In attesa di capire se riavrà o meno i 15 punti di penalizzazione, la Juventus pensa solo al campo e in particolare al traguardo Champions. Un obiettivo raggiungibile sia vincendo l'Europa League che chiudendo al quarto posto, con una rimonta che avrebbe dell'incredibile. Come riporta La Stampa, questa rimonta non sembra più così impossibile come qualche settimana fa.