Da Torino su Giuntoli che va sui vecchi pupilli: "Il primo colpo è il nuovo Osimhen del Lille"

Sulle pagine de La Stampa si legge che Giuntoli sta preparando il primo colpo per la Juventus. Potrebbe essere David, attaccante del Lille, "il nuovo Osimhen" bianconero. Nel luglio di tre anni fa aveva ingaggiato Victor Osimhen per il Napoli ed ora punta a garantirsi Jonathan David per la Juve.

L’attaccante canadese aveva sostituito nel 2020 proprio il centravanti nigeriano e non lo ha fatto rimpiangere. Giuntoli da tempo segue David e l’ha messo in cima alla lista dei desideri in caso di partenza di Dusan Vlahovic. Prendere il nuovo Osimhen - si legge - è più di un obiettivo di Giuntoli, anche se l’operazione può essere finanziata solo con le uscite.