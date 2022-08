Da Torino sull'arrivo di Arkadiusz Milik alla Juventus: "Scusate il ritardo"

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Stampa accoglie Arkadiusz Milik alla Juventus con un titolo simpatico, che è il seguente: "Scusate il ritardo". Dopo anni di attesa il polacco sta per essere ingaggiato dai bianconeri. Oggi l'incontro decisivo alla Continassa per definire l'accordo con il giocatore e con il Marsiglia: l'ex Napoli sarà il vice Vlahovic, ma non risolve i problemi della Signora, che accelera per il regista Paredes e può cedere Zakaria alla Roma.