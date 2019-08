Da Torino - Tre ballottaggi in vista del Napoli, Dybala insegue la maglia da titolare

Anche la Juventus prepara il match del prossimo week end che vedrà la compagine bianconera affrontare il Napoli. Il portale tuttojuve.com ha riportato le ultime dopo la seduta pomeridiana di allenamento: "La Juventus ha terminato l'allenamento in vista della partita contro il Napoli. Per il match di sabato ci sono alcuni dubbi di formazione. Infatti, in settimana lo staff bianconero avrà a che fare con tre ballottaggi uno per reparto. In difesa, sabato sera, al fianco Chiellini dovrebbe esserci uno fra De Ligt e Bonucci. Mentre in mezzo al campo il dubbio è fra Matuidi e Rabiot con il primo, al momento, favorito sul secondo. Infine il nodo più grande da sciogliere è in attacco dove Dybala spera di riuscire a scalare le gerarchie anche se Higuain sembra in netto vantaggio per completare il tridente bianconere. Ovviamente in avanti la certezza assoluta è Cristiano Ronaldo.