Da Torino: "Tudor può sostituire Juric, ma ci pensa anche il Bologna"

"Toro-Juric, 14 giorni bollenti. Resiste il sogno Tudor ma spunta il Bologna" scrive Tuttosport in edicola quest'oggi. Fiorentina, Napoli e Udinese: tre match per dare un senso alla stagione del Torino e per scrivere anche il futuro granata e non solo. Il destino del tecnico però sembra segnato con il possibile addio a giugno. Come prima opzione in caso di addio resiste Igor Tudor, ex Marsiglia, sul quale sarebbe spuntato anche il Bologna che potrebbe salutare Thiago Motta. Tra le alternative Raffaele Palladino del Monza, lo svincolato Rino Gattuso e Paolo Vanoli del Venezia.