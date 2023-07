Da Torino - UEFA-Juve, verdetto in arrivo entro sabato: si va verso un anno fuori dalle coppe

La Juventus attende presumibilmente entro sabato il verdetto della UEFA sulla sua partecipazione alle coppe europee

La Juventus attende presumibilmente entro sabato il verdetto della UEFA sulla sua partecipazione alle coppe europee durante la prossima stagione. Ne parla questa mattina il quotidiano Tuttosport, secondo il quale la soluzione più quotata al momento è quella di un anno di squalifica e nessun ricorso da parte della società bianconera.

Verdetto a metà

Così facendo, la Juventus chiuderebbe definitivamente anche le pendenze con la giustizia internazionale e si assicurerebbe la possibilità di giocare la Champions League 2024/25 in caso di qualificazione sul campo. Un verdetto a metà dal punto di vista della severità, che tiene conto dei primi passi per uscire dalla Superlega fatti dalla Juventus così come dal Real Madrid e dal Barcellona.