Da Torino: "Un altro positivo e facciamo come il Napoli e fermiamo il campionato!"

CR7 positivo al Covid-19. Da Torino il sito Tuttojuve scrive: "Cristiano Ronaldo positivo, brutta notizia visto che non potrà esserci per qualche partita, è in isolamento e vedremo quando tornerà. Ma attenzione, volendo tenere la linea di condotta del Napoli basta un secondo caso di positività e poi l'Asl di Torino potrebbe intervenire, proprio come quella di Napoli per vietare la trasferta della Juventus a Crotone e quindi i bianconeri, potrebbero anche seguire le indicazioni del Napoli che si è attenuto ai consigli delle Asl e non si presentato a Torino.

Siamo alla provocazione ovviamente, primo perché la Juventus anche con più positivi a Crotone ci andrà, a meno di non avere tredici calciatori positivi, secondo, difficile che l'Asl di Torino decida di interferire come ha fatto quella di Napoli".