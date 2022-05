Da Torino: "Verdi che beffa per Cairo, pagato 22mln dal Napoli ma esplode solo a Salerno"

Il quotidiano La Stampa fa il punto della situazione su Simone Verdi, attaccante della Salernitana in prestito dal Torino

Il quotidiano La Stampa fa il punto della situazione su Simone Verdi, attaccante della Salernitana in prestito dal Torino, che in Campania è rinato. I granata sono stati beffato perché, dopo averlo pagato 22 milioni di euro e atteso a lungo di strapparlo al Napoli, ha segnato di più in 15 partite con la squadra di Nicola che in 73 presenze con quella di Cairo: 6 gol contro 5.