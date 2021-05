Da Udine mettono in guardia: “Vietate le brutte figure contro il Napoli”

“Udinese, vietate le brutte figure contro il Napoli”, è quanto si legge su Udineseblog.com. Da Udine, i colleghi friulani, a poche ore dall’impegno dei ragazzi di Gotti contro il Napoli, avvisano e raccomandano in vista della gara di questa sera. Contro un Napoli lanciatissimo verso la Champions, sarà importante evitare brutte figure. L'Udinese è stata protagonista di una stagione discontinua, in cui ha vinto le gare che doveva vincere, soprattutto in trasferta; ha sparato qualche colpo a salve, soprattutto in casa; e ha mancato la zampata che avrebbe nobilitato il finale di stagione. I colleghi friulani, dunque, mettono in guardia l’Udinese.