Da Udine - Niente Beto per il Napoli: l'attaccante verso il forfait

Contro il Napoli, Sottil potrebbe essere costretto a schierare gli stessi 11 titolari a Lecce. Lo scrive l’edizione odierna de Il Messaggero Veneto, che spiega che nè Beto nè Pafundi dovrebbero essere rischiati per il match contro il Napoli. L’attaccante dunque non dovrebbe essere a disposizione per la sfida alla Dacia Arena di giovedì sera.