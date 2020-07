Da Udine - Scelte obbligate per Gotti: possibili cambi in difesa e sugli esterni

Alle 19.30 andrà in scena al San Paolo Napoli-Udinese. La redazione de il Messaggero Veneto ha dato le ultime sulla probabile formazione dei bianconeri affermando che le scelte per mister Gotti sono quasi obbligate: potrebbe cambiare qualcosa solo in difesa e sugli esterni, dove può ruotare gli uomini. Ma alla fine, dovrebbe mandare in campo i titolari, nonostante ci siano anche quattro diffide pesanti che pendono sulle teste di Ekong, Nestorovski, Fofana e Larsen.