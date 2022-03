Da Udine - Tre dubbi per Cioffi: a centrocampo Walace favorito su Jajalo

L'Udinese si prepara per la trasferta di Napoli di sabato pomeriggio, sfida in programma alle 15 allo Stadio Diego Armando Maradona.

© foto di DANIELE MASCOLO

L'Udinese si prepara per la trasferta di Napoli di sabato pomeriggio, sfida in programma alle 15 allo Stadio Diego Armando Maradona. Udineseblog riporta le ultime sui bianconeri: "Cioffi spera di recuperare, almeno per la panchina, Success mentre con Perez fuori e Walace che rientra, i ballottaggi nell’undici titolare riguardano proprio quei due ruoli.

In difesa, con Nuytinck che deve ritrovare la condizione, dovrebbe toccare a Zeegelaar.

In mediana, diventa difficile rinunciare a Jajalo, ma Cioffi dovrà scegliere tra lui e Walace. Il brasiliano rimane il favorito mentre l'ex Palermo si consola con il rinnovo del contratto che gli permetterà di vestire il bianconero ancora per un anno. Nel ruolo di mezzala non si discute Pereyra mentre ecco all’orizzonte il terzo dubbio: Makengo o Arslan? Makengo ha fatto una gran partita contro la Roma ma anche il tedesco era piaciuto nelle ultime uscite. E anche per lui si attende l'ufficialità del rinnovo. Cioffi può scegliere in assoluta serenità: entrambi danno ampie garanzie".