Da Verona - Juric pensa a Stepinski per il Napoli, ma priorità resta non prendere gol

Idea Mariiusz Stepinski per il Verona che affronterà il Napoli al ritorno del campionato. Lo scrive l’edizione odierna de ‘L’Arena’ che spiega come il modo di giocare del Napoli potrebbe favorire il numero 9 dell’Hellas, con il quotidiano che ribadisce in ogni caso che la priorità della squadra di Juric per uscire indenne dal San Paolo sarà quella di non prendere gol contro i partenopei.