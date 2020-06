Da Verona sulla formazione di Juric: "Ballottaggio a centrocampo, scelto il sostituto di Borini"

Ultime sulla formazione della squadra di Juric sull'edizione odierna del Corriere di Verona: "La doppietta al Cagliari è il biglietto vincente per un’altra maglia da titolare per Di Carmine. Dietro può rientrare Koray Gunter, con Amir Rrahmani (che proprio al Napoli si trasferirà alla fine della stagione) e Marash Kumbulla. A centrocampo, con Sofyan Amrabat intoccabile, ballottaggio tra Miguel Veloso ed Emmanuel Badu. Di Mattia Zaccagni ha detto senza filtri Juric: in campo ci sarà. Al suo fianco, il favorito è Valerio Verre".