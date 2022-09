Da Verona temono l'Udinese: "Soltanto il Napoli ha segnato lo stesso numero di gol"

Il Corriere di Verona proietta la propria attenzione al posticipo di lunedì che vedrà affrontarsi l'Hellas contro l'Udinese di Sottil

Il Corriere di Verona proietta la propria attenzione al posticipo di lunedì che vedrà affrontarsi l'Hellas contro l'Udinese di Sottil, vera sorpresa del campionato: "Udinese, pronto un attacco monstre. L'Hellas chiamato a una prova da big". I friulani hanno già messo a segno 15 gol in 7 partite, soltanto il Napoli ha tenuto questo passo. Il Verona dovrà alzare un muro come squadra per portare a casa punti necessari per la corsa salvezza.