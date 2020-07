Dagospia - Rivoluzione Juventus: Agnelli può silurare Paratici, torna Marotta?

La Juventus non ha né un amministratore delegato né un direttore generale, dopo gli addii di Francesco Calvo e di Giuseppe Marotta. Una scelta per avere un organigramma più snello, come spiega Dagospia che però non sta dando i frutti sperati.

Le ipotesi sono tre: il ritorno di Marotta dall'Inter, non propriamente a suo agio con Conte. La seconda la promozione di Claudio Albanese, responsabile della Comunicazione. Oppure Federico Cherubini, che prenderebbe il posto di Paratici, con dimissioni da parte dell'attuale direttore sportivo, reo di avere spinto per le dimissioni di Allegri e l'approdo di Sarri.