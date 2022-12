Dal rifiuto al Napoli al grande salto: Amrabat ambito da Liverpool e Tottenham

Tutti vogliono Sofyan Amrabat. Dopo il grande Mondiale disputato col Marocco in Qatar, il centrocampista della Fiorentina ha attirato l'attenzione

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

Tutti vogliono Sofyan Amrabat. Dopo il grande Mondiale disputato col Marocco in Qatar, il centrocampista della Fiorentina ha attirato l'attenzione di diversi club in giro per l'Europa. Il Liverpool è stato tra i primi ad interessarsi, poi c'è il Tottenham di Conte che lo aveva già messo in lista da prima dell'inizio della stagione. Anche in Spagna c'è movimento, con il Siviglia che si è aggiunto all'Atletico Madrid tra le società che hanno preso informazioni.