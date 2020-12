Dall'Albania - Duka impedisce un'eventuale corsa di Tare alla presidenza della federazione

Il presidente della Federcalcio albanese Armand Duka è stato fortemente criticato in patria. Sotto la sua spinta infatti è stato modificato lo statuto federale nei punti che riguardano la candidature a presidente o come membro del Comitato Esecutivo. In particolare il requisito richiesto passa da 'essere cittadino albanese e risiedere in Albania' a 'essere cittadino albanese con residenza permanente in Albania'. Secondo la stampa locale tale decisione è stata presa per evitare a figure di grande prestigio del calcio albanese di insidiare la sua posizione. Particolarmente considerato in questo senso è Igli Tare, ds della Lazio, tanto che secondo la stampa è stata proprio il dirigente biancoceleste a spingere Duka a percorrere una strada così tanto criticata in tutto il paese.