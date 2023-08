Dall'Inghilterra- Lukaku ora non vuole più la Juve: spinge per andare alla Roma

Il Telegraph scrive quest'oggi che l'attaccante belga ha comunicato alla dirigenza del Chelsea che non vuole più aspettare perché spazientito

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Romelu Lukaku non aspetta più la Juventus. Il Telegraph scrive quest'oggi che l'attaccante belga ha comunicato alla dirigenza del Chelsea che non vuole più aspettare perché spazientito dai tempi del club bianconero che non ha mantenuto le promesse fatte qualche mese fa.

Lukaku, si legge, ha chiesto alla dirigenza londinese di definire il suo trasferimento alla Roma a titolo temporaneo. Sa che il club giallorosso può ingaggiarlo solo in prestito e ha già detto sì a questa soluzione, sia al Chelsea che ai suoi rappresentanti. Dopo Azmoun, la società capitolina lavora all'acquisto di un altro attaccante. E sarebbe un colpo clamoroso.