Dall'Inghilterra - Ronaldo ha consigliato a Dybala di trasferirsi al Manchester United

Come riporta il 'Daily Mail', anche Cristiano Ronaldo avrebbe consigliato a Dybala di scegliere Manchester per il futuro. La Joya, come riporta il tabloid inglese, avrebbe scritto un messaggio sulla chat di WhatsApp con i compagni di squadra per chiedere un consiglio su come muoversi e il fenomeno portoghese, che a Old Trafford ha giocato per sei stagioni, avrebbe risposto invitando l'argentino a trasferirsi in Inghilterra.