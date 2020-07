Dall'Uruguay - La Roma fa sul serio per Cavani: possibile incontro con un intermediario

Edinson Cavani continua a far gola a tante squadre. L'ultima indiscrezione dall'Uruguay, di Sport890, rivela di un possibile incontro tra martedì e mercoledì della prossima settimana tra la Roma e un intermediario del Matador per chiudere l'affare. Il calciatore potrà essere ingaggiato a zero perché lascerà il PSG al termine del contratto.