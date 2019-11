Dalla Capitale avvisano: "Se il Napoli sarà quello di sabato, la Roma dovrà stare molto attenta"

Marco Cherubini, giornalista Mediaset che segue le vicende della Roma, è intervenuto a Marte Sport Live: "Se il Napoli gioca come contro l'Atalanta, la Roma dovrà stare molto attenta. Per gli azzurri, domani, è ghiotta l'occasione di tornare dove vuole stare, ovvero tra le prime quattro. Koulibaly in difficoltà? Quando cambi interpreti ci vuole tempo per andare a regime. E' giusto aspettarsi un rendimento eccellente ma è umano capire che qualche volta si può sbagliare".