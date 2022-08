Dalla Francia - Il Monza insiste per Icardi: c’è ottimismo per il ritorno in Italia dell’argentino

Secondo quanto riportato da L’Equipe, dai dirigenti brianzoli filtra grande ottimismo per quanto concerne il ritorno di Maurito in Italia.

TuttoNapoli.net

© foto di Panoramic/Image Sport

Il Monza continua a sognare Mauro Icardi. Secondo quanto riportato da L’Equipe, dai dirigenti brianzoli filtra grande ottimismo per quanto concerne il ritorno di Maurito in Italia. L'attaccante è stato messo ufficialmente alla porta dal PSG, il club parigino pur di liberarsi di lui sarebbe perfino disposto a pagare parte dell'ingaggio. Il corteggiamento prosegue, Galliani presto si rifarà sotto. A giocare in favore dei brianzoli sono anche le pochissime offerte ricevute dall'argentino. Anche Il Borussia Dortmund, che pareva essere interessato a lui per sostituire Haller, avrebbe fatto un passo indietro.