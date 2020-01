Dalla Francia: Juve ha violato fair play finanziario, -40mln e tetto stipendi/ricavi oltre il 70%

Indiscrezione interessante rivelata dai francesi di Rmc Sport sui rapporti finanziari di KPMG che monitora i club dei principali 8 campionati europei. La Juventus vive una situazione contabile complicata con un indebitamento importante e - nonostante un fatturato in crescita del 16% e ricavi commerciali in aumento grazie a Ronaldo - ha un rosso di 40mln di euro, in peggioramento rispetto al -19 dell'anno precedente. Inoltre, il rapporto ingaggi-ricavi non soddisfa il fair play finanziario che impone non vada oltre il 70%. Il club è oltre questa soglia ed è l'unica big in questa situazione. La domanda è su cosa farà l'Uefa: per il momento nessuna indagine è stata aperta.