Dalla Francia - Milik sogna la Juventus: ore decisive per il suo trasferimento

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Arkadiusz Milik è tornato nel mirino della Juventus. La priorità dei bianconeri resta Memphis Depay ma il polacco è sempre piaciuto alla dirigenza fin dai tempi di Napoli e, secondo RMC Sport, ci sarebbero già stati contatti tra i due club nella scorsa settimana. Tuttavia, la trattativa è ancora in fase embrionale, perché nelle ultime 48 ore non ci sarebbero stati progressi significativi. Milik per ora è "concentrato, si trova bene a Marsiglia e ha un buon rapporto con Igor Tudor, nonostante il tecnico lo abbia lasciato in panchina contro il Nantes".