Dalla Francia sicuri: "Il Paris Saint-Germain vuole beffare l'Inter per Barella"

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - L'Inter, ma non solo. Su Nicolò Barella, gioiellino del Cagliari e della Nazionale azzurra, che in questi giorni è impegnato nell'Europeo Under 21, c'è anche il Paris Saint-Germain. Lo scrive France Football, secondo cui Leonardo, nuovo uomo-mercato del club parigino, sarebbe pronto ad acquisire il cartellino del centrocampista che vale circa 45 milioni. Già quando era nel Milan, il brasiliano Leonardo aveva manifestato interesse per il giovane talento del Cagliari, classe 1997.