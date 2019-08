Dalla Germania - La Fiorentina piazza il colpo: manca solo la firma per Ribery

Secondo quanto riportato dal sito del quotidiano tedesco Bild, mancano solo le firme sul contratto per l'arrivo di Franck Ribery a Firenze. Il giocatore ha trovato ieri un'intesa di massima con la Fiorentina per un contratto biennale e limati gli ultimi dettagli sul pagamento, il giocatore firmerà il nuovo accordo con il club viola. Il francese ha rifiutato l'Arabia Saudita e la Russia dove avrebbe potuto guadagnare di più per sentirsi ancora protagonista. In ogni caso appare molto improbabile che il calciatore sia a disposizione per la sfida al Napoli di sabato.