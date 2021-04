Dalla Spagna: "Sampdoria, il Valencia (per la terza volta) pensa a Ranieri"

Terzo ritorno a Valencia in arrivo per Claudio Ranieri? Il futuro del tecnico italiano alla Sampdoria è in bilico, tant’è che avrebbe già comunicato alla società l’intenzione di salutare a fine stagione, nonostante il lavoro diplomatico del ds Osti per ricucire con Ferrero. Dalla Spagna, intanto, rimbalza l’interesse del Valencia nei suoi confronti e non sarebbe una prima volta: Ranieri ha infatti già allenato al Mestalla in due occasioni. La prima, dal 1997 al 1999, vincendo la Copa del Rey e centrando il quarto posto valido per la Champions League. Meno fortunata la seconda nella stagione 2004-2005, ma l’allenatore testaccino ha comunque lasciato un ottimo ricordo. E secondo quanto riferito dal portale todofichajes.com la dirigenza dei Pipistrelli avrebbe già preso contatti con Ranieri per sondarne la disponibilità, considerato che Javi Gracia (il tecnico attuale) difficilmente resterà in sella nel prossimo campionato. Attualmente, il Valencia è tredicesimo in Liga.