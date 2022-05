Damascelli: "Il cambio Chiellini-Vlahovic (con risate) riassunto di Allegri"

TuttoNapoli.net

"Juve e Napoli da Champions. Risate su Max per Vlahovic". Così, sulle pagine de Il Giornale, Tony Damascelli commenta l'attualità del campionato di Serie A e le risate dei cronisti polacchi sul cambio Chiellini-Vlahovic, diventate virali: "Allegri ha il posto di lavoro assicurato per altri anni tre, lo ha detto ufficialmente il suo datore parlando di “stabilità”, sostantivo abbastanza singolare considerato il procedere ondivago della squadra e alcune scelte del tecnico. L’ultima entra di diritto nella cronaca buffa, la staffetta Vlahovic-Chiellini, che ha provocato le grasse risate dei telecronisti polacchi, è il riassunto o, se preferite, la didascalia del livornese che già praticò questa esperienza sostituendo a cinque minuti dalla fine Carlos Tevez con Pereyra ma trattavasi del Real Madrid e non del Venezia, ultimo in classifica. Ma tant’è, ad Allegri eventuali critiche non interessano, lo sfiorano appena, convinto come è di avere la giusta misura di tutto. Di certo quel cambio è la giusta istantanea della filosofia di Allegri, primo non prenderle".