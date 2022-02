Danilo salva la Juve nel recupero, all'Atalanta non basta il missile di Malinovskyi: finisce 1-1

Al Gewiss Stadium termina 1-1 il posticipo della 25ª giornata di Serie A tra Atalanta e Juventus. Nei primi 20' la Juve parte forte, ma poi grande reazione dell'Atalanta che domina. Negli ultimi minuti del prim tempo De Ligt si erge a muro e con due grandi chiusure salva la squadra di Allegri. Nella ripresa l'Atalanta continua a fare la partita con la Juve che prova a pungere in contropiede. Al 76' la squadra di Gasperini sfonda il muro bianconero grazie ad una punizione di seconda. Freuler serve Malinovskyi, entrato dopo un'ora di gioco al posto di Muriel, che un missile piega le mani a Szczesny e trova il suo sesto gol in campionato. Finisce l'imbattibilità del portiere polacco dopo che nelle precedenti tre partite era riuscito a mantenere la porta inviolata. All'84' l'Atalanta sfiora il raddoppio con Hateboer: ancora Malinovskyi disegna una traiettoria perfetta per l'olandese che a porta sguarnita colpisce la traversa. Quando sembra ormai finita la Juventus trova il gol del 1-1: su calcio d'angolo Danilo stacca più alto di tutti e la piazza sul secondo palo.