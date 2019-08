Danilo si presenta alla Juve: "Sarri molto particolare, l'ho affrontato anche quando era al Napoli..."

Danilo si è presentato alla Juventus. Questi alcuni stralci della lunga conferenza stampa di presentazione: "Sarri? Ha uno stile molto particolare, è un allenatore a cui piace comandare il gioco, avere la palla, lo abbiamo visto al Chelsea. Ma ho affrontato anche il Napoli quando lo allenava, credo che non avrò molte difficoltà a quello che mi chiede. So che in Italia la fase difensiva è molto importante, ho 28 anni e sono aperto all'apprendimento in ogni giorno di allenamento. Ho parlato con lui, durante gli allenamenti, i primi giorni sono belli perché è tutto nuovo, l'allenatore ti trasmette cose che tu pensi di non aver mai visto. Mi ha chiesto di essere attento in fase difensiva, poi giocare libero.

Obiettivi? So cosa significa la Champions League, ma non ho parlato ancora con gli altri. Dobbiamo affrontare ogni competizione e ogni partita con la stessa serietà. Mai visto un club vincente che misura le partite diversamente".