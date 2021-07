De Luca sulla Salernitana: "Grande soddisfazione, ma non saranno mesi semplici"

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta del venerdì sui canali social, ha parlato anche di Salernitana dopo la notizia dell'iscrizione in Serie A: "Grande soddisfazione per la Salernitana che è stata iscritta al campionato di serie A, nel rispetto dei valori sportivi che si esprimono sul campo e non delle carte bollate. Bisogna anche rispettare le regole, ci mancherebbe, ma in primo luogo per chi ha sentimenti sportivi, bisogna rispettare i valori che si dimostrano sul campo. Saranno comunque mesi non semplici da seguire con attenzione perché entro 6 mesi bisogna comunque vendere definitivamente la squadra”.