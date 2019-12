De Paul trascina l'Udinese, bianconeri avanti al 45' contro il Cagliari

Udinese in vantaggio all'intervallo nella sfida contro il Cagliari alla Dacia Arena. Dopo alcune occasioni per i sardi è stato De Paul a sbloccare la sfida con uno splendido gol a pochi minuti dalla fine del tempo. Al 39' il gol che sblocca la partita. Splendido tiro di Rodrigo De Paul, servito da Fofana, che non ha lasciato scampo a Rafael. Davvero bello il gol dell'argentino al suo secondo centro in stagione dopo quello realizzato a Marassi contro il Genoa.