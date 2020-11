De Paul trascina l'Udinese! Il Genoa perde e sprofonda in classifica

Termina il match delle 18 alla Dacia Arena tra Udinese e Genoa con la vittoria dei padroni di casa per 1-0. Friuliani in vantaggio grazie alla rete di Rodrigo De Paul al 34'. l’argentino ha sbloccato un match con poche emozioni e tanto possesso palla da parte di entrambe le squadre. Il Genoa prova ad abbozzare una reazione, ma il primo tempo si chiude con i padroni di casa in vantaggio. Nella ripresa accade di tutto nel finale, grande parata di Musso su una percussione genoana, poi sul batti e ribatti Scamacca insacca, ma poi al VAR viene rilevato il fuorigioco. Nel nono minuto di recupero, Genoa in 10, rosso per Perin che travolge Larsen lanciato a rete, per i rossoblu in porta va Goldaniga. L'Udinese con questi tre punti si porta a 7 punti scavalcando il Genoa in classifica, che ora sono penultimi.